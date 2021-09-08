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國稅局：保單要保人的變更，應注意贈與稅及遺產稅申報規定！

聯合新聞網 / 小花平台保險+
國稅局提醒，民眾如果要變更以本人為要保人之保單，需特別留意贈與稅相關課稅規定，以免個人權益受損。 圖／小花平台保險+提供
國稅局提醒，民眾如果要變更以本人為要保人之保單，需特別留意贈與稅相關課稅規定，以免個人權益受損。 圖／小花平台保險+提供

台灣人愛買保險的程度眾所皆知，相信大家都知道，保單契約具有財產價值，要保人並對保單擁有所有權；然而，你可知道民眾如果要變更以本人為要保人之保單，需特別留意贈與稅相關課稅規定，以免個人權益受損！

根據財政部國稅局說明，依照《保險法》規定：要保人在保險契約生效後，享有隨時終止契約並取得解約金的權利，且對保險標的具有保險利益，一旦變更要保人為他人時，意即移轉保險法上財產權益予他人，此時贈與行為即成立，應按截至要保人變更日的保單價值來計算贈與價額，當年度贈與財產超過新台幣220萬元者，則贈與人需於贈與行為發生後30日內，辦理贈與稅申報。 

財政部國稅局並進一步指出，根據《遺產及贈與稅法》第15條規定，如果變更要保人的行為是發生在原要保人死亡前兩年，而要保人變更的對象為其配偶、直系血親卑親屬及其配偶或是父母、兄弟姊妹及其配偶、祖父母等人，則該贈與行為符合該條文中「視為遺產之贈與」的規定，仍應併入遺產總額課徵遺產稅。 

換句話說，原要保人於死亡前2年內如有贈與前揭對象之保單價值，則變更後的要保人一定要記得將保單價值併入遺產總額申報遺產稅，以免遭補稅處罰。 

有關贈與稅和遺產稅相關問題，民眾如有任何疑問，可利用免費服務電話：0800－000321洽詢或至財政部國稅局網站查詢相關法令。

國稅局 保單 遺產稅 贈與稅

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