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北市稅捐處：符合地價稅優惠稅率者請於22日前申請

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

台北市稅捐處今（7）日表示，110年地價稅將於11月1日開徵，如符合自用住宅用地、停車場用地、工業用地等特別稅率要件，或無償提供公共通行作道路、騎樓使用等減免稅要件，土地所有權人請把握在今年9月22日以前，向土地所在地稅捐稽徵機關提出申請，也就是中秋連假後上班日是最後申請期限。

稅捐處說明，一般民眾常不曉得新取得房地後（包含買賣、贈與、繼承等），要提出申請才能適用地價稅自用住宅用地千分之2優惠稅率，讓自己的權益睡著。稅捐處特別提醒，民眾如果買房自住，沒有出租或供營業使用，記得要在今年9月22日以前將戶籍遷入，並且向稅捐處提出申請，經核准後，今年的地價稅就可適用千分之2優惠稅率；逾期申請的話，只能從明年開始適用，地價稅額至少差四倍。另外，原供營業使用的房屋，如已改作自住使用，只要土地所有權人本人、配偶或直系親屬其中一人辦妥戶籍登記，符合自用住宅用地條件，也可以提出申請。

相關申請方式可至台北市政府市民服務大平臺、財政部稅務入口網、或地方稅網路申報作業等網站填妥申請書即可線上申請，請民眾多加利用。如有需要進一步瞭解相關地方稅法令規定，可就近向該處所屬分處洽詢，亦可撥打國地稅免付費電話0800-000-321或該處服務電話：(02)23949211分機181、182，將有專人為您服務及解答。

地價稅 自用住宅 免稅

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