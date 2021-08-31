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權證避險降稅 本會期可望闖關

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

權證避險降稅可望闖關立法院，財政部長蘇建榮今（31）日主持110年度媒體記者會，其中權證避險降稅是本會期財政部將推動的十大法案之一，讓卡關許久的修法露出曙光。據悉，預計10月底將完成配套，由於立法院也有立委提案，行政院也可望提出院版草案，在本會期順利完成審查。

十大法案包括證交稅條例（含當沖降稅延長、權證避險降稅）、牌照稅法（電動車免稅延長）、關稅法（強化貨棧管理）、海關進口稅則（調降部分關稅）、公益信託稅制含所得稅法及遺贈稅法、菸酒稅法（計稅方式調整）、促參法，以及通過財委會初審的稅捐稽徵法、房屋稅條例，共十大法案。

對於權證避險降稅，蘇建榮表示，主要是為促進權證市場發展，調降權證履行報價責任相關的避險股票證交稅率，從千分之3降至千分之1，去年就已函報行政院審議。

據了解，對於權證避險降稅各界共識高，不過由於降稅後與一般證交稅率形成稅差，也希望券商未來能有清楚的分戶管理，透過專戶控管建立一套監督及內控機制，讓避險股票與非避險股票明顯區隔，避免淪為自營部門炒作。

財政部在與金管會、證交所、櫃買中心、券商公會等單位討論後，7月底已開過會，目前在台北國稅局協助下，預計10月底會完成專戶機制配套，包括相關書表、系統修正、申報內容等，在配套完善後，降低各界疑慮，本會期可望送立法院審查。

證交稅 財政部

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