防疫酒精原料降關稅 至今稅損約4,700萬元

財政部關務署於今（26）日例行記者會上表示，行政院已正式拍板，核定藥用酒精原料貨品關稅稅率，從原訂20%稅率降為10%，機動調降措施延長半年。據瞭解，疫情期間此項措施，約造成4,700萬餘元稅收損失。

基於國內防疫需求，藥用酒精原料於去年2月27日開始機動調降，截至今年8月24日止，國內已進口2,040萬公升、市價新台幣4.76億元，其中最主要的進口國為巴基斯坦，其次為中國大陸，第三則是澳洲。

關務署指出，其中去年度約進口1,080萬公升，市價2.47億元；而今年截至8月20日為止，已進口960萬公升，市價新台幣2.29億元，主因在於今年5月開始，國內疫情爆發，近期雖趨緩解，但仍屬警戒狀態。

關務署表示，酒精原料國際價格持續處於高點，在疫情緩解前，仍有協助廠商降低進口成本的必要，為了滿足防疫期間藥用酒精原料需求供應，財政部已依《關稅法》第71條規定，報奉行政院核定，將藥用酒精原料的關稅，機動調降期間再延長六個月，適用期間為今年8月27日起至明年2月26日止。

官員表示，疫情期間調降關稅，雖然造成約大概4,700萬餘元稅損，但也對國內防疫有所貢獻，前陣子本土疫情短暫爆發，至今略有緩解，調降關稅也能為防疫加分。