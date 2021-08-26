快訊

振興五倍券出爐！ 全台21縣市加碼一次看

去年度契稅分析 雙北、台中法人交易最熱

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

針對我國契稅申報情形，財政部今（26）日發布統計通報指出，去年度在六都當中，台北市、新北市及台中市的法人申報人數，遠多於其他地區，反映出不動產購置的商業聚集效應。

財政部統計處表示，根據《契稅條例》第2條規定，不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有取得所有權者，均應申報繳納契稅，不過就實務面來看，買賣契可說是契稅的主要稅源，歷年來皆占契稅稅收九成左右。

以去年度為例，官員表示，去年契稅稅收受到台商回流購廠、企業購置商辦以及下半年的新屋交屋潮等三大因素影響，契稅實徵淨額為161.5億元，也寫下史上第三高的紀錄，而其中不動產買賣契的部分，就占了93.6億元。

若以契稅觀察不動產交易的熱絡度，官員指出，去年在六都當中，法人在雙北及台中市買賣契申報數，遠多於另外三都。

以申報家數最多的台北市為例，曾在去年申報不動產買賣契的契稅者，便有1,498家；而六都當中法人申報家數最少的則是台南市，僅613家。

不過若把參與不動產買賣的國人也加入的話，官員表示，去年六都買賣契申報人數的地區，則以新北市最多，自然人與法人合計共有5.5萬人。

自然人申報戶當中，不動產交易市場上最熱絡的族群，以35歲至44歲的壯年人口為主，持我國國民身份證的申報人當中，35歲至44歲的族群，占去年總申報人數33.1%

財政部

延伸閱讀

大陸國稅總局：正立案檢查個別隱瞞高收入人員

桃園市首創「洗頭沙龍車」服務長者 鄭文燦初體驗

賣厝阿明／凶宅？怎麼認定？

六都房市交易 上半年近兆元

相關新聞

藥用酒精原料 減稅延長

因應新冠肺炎疫情，財政部關務署機動調降「藥用酒精原料」貨品關稅，從20%減半至10%，實施期限原將於今（26）日截止，不...

雲端發票專屬獎 再加碼

財政部次長李慶華昨（25）日宣布小確幸，今年下半年雲端發票專屬獎將增開800元專屬獎共10萬組，鼓勵民眾多使用雲端發票。...

盈餘投資抵減 留意期限

有意主張實質投資抵減2018年度未分配盈餘的企業，須留意適用投資抵減的範圍只到今年，北區國稅局表示，每筆實質投資還要在期...

網拍進項抵稅 稅局嚴格認定

宅經濟商機無限，但該繳的稅國稅局也不會放過。北區國稅局指出，營業稅對進項稅額的認定嚴格，網路賣家若只提供海外網站訂貨單，...

稅稅唸學堂／受贈寺廟不是財團法人 梁先生捐900萬被課68萬贈與稅

梁先生（化名）在102年捐贈兩筆現金給台南一家寺廟，共捐贈900萬元，南區國稅局在107年徵起贈與稅68萬元，因為該寺廟當時不是財團法人，捐贈的現金不符免贈與稅規定。國稅局官員說，捐贈寺廟免贈與稅有前提的，那就是，該寺廟必須屬於財團法人。

長照基金稅收財源 超預期

今年截至7月底，長照基金稅收財源入帳超乎預期，據財政部統計，稅收已有352億元撥入長照基金，年增近四成，累計分配預算達成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。