去年度契稅分析 雙北、台中法人交易最熱
針對我國契稅申報情形，財政部今（26）日發布統計通報指出，去年度在六都當中，台北市、新北市及台中市的法人申報人數，遠多於其他地區，反映出不動產購置的商業聚集效應。
財政部統計處表示，根據《契稅條例》第2條規定，不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有取得所有權者，均應申報繳納契稅，不過就實務面來看，買賣契可說是契稅的主要稅源，歷年來皆占契稅稅收九成左右。
以去年度為例，官員表示，去年契稅稅收受到台商回流購廠、企業購置商辦以及下半年的新屋交屋潮等三大因素影響，契稅實徵淨額為161.5億元，也寫下史上第三高的紀錄，而其中不動產買賣契的部分，就占了93.6億元。
若以契稅觀察不動產交易的熱絡度，官員指出，去年在六都當中，法人在雙北及台中市買賣契申報數，遠多於另外三都。
以申報家數最多的台北市為例，曾在去年申報不動產買賣契的契稅者，便有1,498家；而六都當中法人申報家數最少的則是台南市，僅613家。
不過若把參與不動產買賣的國人也加入的話，官員表示，去年六都買賣契申報人數的地區，則以新北市最多，自然人與法人合計共有5.5萬人。
自然人申報戶當中，不動產交易市場上最熱絡的族群，以35歲至44歲的壯年人口為主，持我國國民身份證的申報人當中，35歲至44歲的族群，占去年總申報人數33.1%
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