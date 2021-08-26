行政院核定 藥用酒精原料關稅減半半年

財政部關務署表示，110年5月起國內疫情爆發，近期雖趨緩解，仍屬警戒狀態，且酒精原料國際價格續處高點，於疫情緩解前，仍有協助廠商降低進口成本必要。

為持續充足防疫期間藥用酒精原料之物資供應，財政部業依關稅法第71條規定，報奉行政院核定，自110年8月27日為期6個月，繼續機動調降藥用酒精原料貨品關稅稅率，降幅為法定稅率的50%，並視國內防疫情形及供需狀況滾動檢討。

財政部關務署提醒，本次藥用酒精原料機動調降稅率適用期間，係110年8月27日起至111年2月26日止，有關適用期間認定，依關稅法施行細則第2條規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準，又依同細則第6條規定，所稱運輸工具進口日，海運貨物係以船舶抵達本國港口向海關遞送進口艙單日；空運貨物以飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單日為適用的依據。