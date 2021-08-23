查到了！財政部查核個人不動產所得 已補稅2.4億元
財政部打炒房，國稅局自去年12月起啟動三大「打炒房專案」，分別針對個人、營利事業以及境外資金匯回專法自由運用資金等進行查核。財政部今（23）日公布查稅結果，其中在個人不動產相關所得查核方面，從去年12月到今年7月底，合計已補稅逾2.4億元。
立法院財政委員會今日前往財政部考察「打炒房措施執行成效」，財政部次長李慶華、賦稅署長許慈美在會中向立委報告不動產相關所得查核結果。
為打擊炒房歪風，國稅局去年12月啟動三大專案計畫，第一，是查核個人不動產相關所得；第二則是針對營利事業不動產交易，鎖定個人利用投資公司炒房來規避個人房地合一重稅情形；第三則是針對境外資金專法的5%自由運用資金追蹤控管計畫，對於藉專法匯回資金若投入房市卻享優稅，也將追回稅款。
在個人不動產所得查核方面，主要鎖定預售屋交易（包含紅單）以及各種新舊制房地交易。截至今年7月底，預售屋交易補徵64件、補稅898萬元；舊制房地交易查獲317件補徵，補稅近8,781萬元；最後則是新制房地交易，查獲395件，約1億4,444萬元。
營利事業方面，截至今年7月底，鎖定個人藉由成立公司或利用股權移轉等規避不動產所得稅負情形，共查核109件，調整課稅所得額5.39億元。
最後在境外資金匯回專法方面，截至今年6月底，共查核個人152件、補稅三件，補稅50萬元；營利事業則僅查核十件，無補稅件數，也無補稅金額。
財政部表示，房地產市場健全發展，攸關民眾居住正義，有賴政府相關部會從各面向通力合作，財政部將持續關注不動產市場狀況，持續執行相關作業計畫，加強查核，以維護租稅公平。
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