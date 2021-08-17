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商家拚防疫 採購口罩、酒精皆可抵營業稅

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

疫情警戒降級，各地商家陸續恢復營運，財政部北區國稅局今（17）日表示，為了配合防疫政策，防疫物資已經成為企業正常營運不可或缺的支出，相關採購的發票，也可以申報為營業稅進項稅額，抵減各期營業稅銷項。

官員表示，近來接到某科學園區業者詢問，該公司為了符合政府防疫規範，採購許多口罩酒精等防疫物資，但是卻不清楚此類發票，可否視為進項稅額？答案是可以的。

因應新冠肺炎疫情，官員表示，現在不只是科學園區，防疫已經是百工百業的必要支出，對國稅局而言，企業為保障員工健康及維持企業營運，採購防疫物資供全體員工使用，其所取得進貨發票之進項稅額，可申報扣抵銷項稅額。

官員表示，一般進項稅額都是與貨物的生產原料相關，不過財政部早年便已函釋放寬，營業人購買放置營業場所、供全體員工使用，諸如衛生紙、茶葉等消耗品，也可以視為維持企業正常營運所需的進項稅額，現在面臨疫情，不論是快篩試劑、手套、防護罩、口罩、額溫槍及消毒酒精等各項防疫物資，當然也不例外。

依《加值型及非加值型營業稅法》第15條規定，營業人當期銷項稅額，扣減進項稅額後的餘額，才會作為當期應納營業稅額，官員表示，為了全體員工所準備的防疫物資，當然可以申報進項扣抵，只有在營業稅法當中提到的但書情形，像是酬勞特定員工、轉作交際應酬等，才會影響進項稅額的扣抵權利。

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