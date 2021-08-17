21萬當沖客日均就衝2610億元量 財政部日收近4億稅收

驚人！國內當沖客七月攀升至21萬2,466戶，每天在台股「衝」出2,610億元的量能，帶動相關的手續費與股市量能、財政稅收，就算優惠只收千分之1.5的稅率，財政部光一天就可坐收3.9億元的稅收，也難怪金管會與台灣證交所都建議當沖降稅優惠繼續延長。

據金管會證期局最新統計，截至7月底為止，我國平均每日當沖戶數來到21萬2,466戶，是今年來各月最高，跟2月時平均當沖戶約11萬1420戶，幾乎快成長一倍之多。

更可觀的是當沖客為台股帶來的成長動能也相當可觀，據證期局統計，7月整體市場當沖日均成交金額攀向新高峰，高達2,610.4億元之多，相較去年同期增加了283%。

台股加權指數七月突破萬八大關，帶動台股日均量衝高至5,627億元左右，其中來自當沖就有2,610億元，這些量能竟然只靠少少的21餘萬當沖客就締造。

目前集中市場總開戶人數截至7月達到1,175.35萬戶，再創歷史新高，同時有交易人數方面，據台灣證交所公布第2季整體進場的投資人共約444.6萬人，而據證期局統計7月每天當沖的投資人不過是21餘萬戶，占台股開戶與有交易人數的比重都極低。

但是據統計7月這少少的21餘萬當沖客卻貢獻台股高達2,610餘億元的日均量，也難怪金管會仍然建議財政部延長當沖降稅延長5年，優惠稅率比照目前由千分之3降至千分之1.5，就算是降了稅，光這21萬當沖客買賣日均交易量，財政部就每天都可坐收3.9億元的稅收，一年下來更是相當可觀。