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減稅又來了！ 基本生活費可望上修至19.2萬

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

今年又有減稅小確幸了！根據最新公布的每人可支配所得中位數，今年度每人不得課稅的「基本生活費」，可望上修至19.2萬元，相較去年水準，調幅達1萬元再破歷年紀錄。

依《納稅者權利保護法》第4條規定，納稅者為維持全戶基本生活所需的費用，不得加以課稅，財政部賦稅署表示，現在申報綜所稅時，可以依據每年度公布的基本生活費，乘以全戶人口數，算出免納所得稅的額度。

雖然財政部會等到年底才公告當年度每人基本生活費金額，不過依納保法規定，基本生活費是依據主計總處所公布，最新一期全國每人可支配所得的中位數來換算，今（13）日主計總處公告2020年每戶家庭可支配所得統計，剔除戶量因素後，每人可支配所得中位數來到32萬元，較前一年度增加5.7％。

由於國民所得提升，因此今年基本生活費勢必調高，將從去年度每人18.2萬元水準，上修至今年度每人19.2萬元，預估調幅10,000元，為歷年最大幅度。

賦稅署官員指出，自從2016年底納保法上路後，財政部從2017年開始計算基本生活費，過去各年度適用的金額分別為16.6萬元、17.1萬元、17.5萬元、18.2萬元，可以說是逐年調升；原本去年調幅7,000元，已經是以往最大的調升幅度，然而今年預估調幅為10,000元，可能再次刷新紀錄。

以四口家庭為例，如果去年就曾適用基本生活費減稅，今年度調整後，可能會多出40,000元額度減免所得，若以5%稅率計稅，今年度綜所稅，有機會少繳2,000元。

財政部 綜所稅 減稅

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