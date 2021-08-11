疫情重創 七月娛樂稅幾歸零 今年稅收靠證交稅撐大局

在疫情嚴峻、五月中旬全國隨即進入三級警戒下，民眾不能出遊、聚會，重創相關稅收，財政部今公布全國稅收統計，七月娛樂稅創新低，較去年大減近九成四、幾乎歸零，連續兩個月衰退；菸酒稅也較去年減少百分之十二點五，尤其酒稅減少占比超過七成五，可見疫情難以歡聚，官員認為，恐怕要等五倍券上路才能起死回生。

財政部今天公布，七月全國稅收五六七三億元，創新高，年增二成；其中，營所稅、證交稅、營業稅及印花稅均創歷年新高。七月營所稅增加一○○八億元最多，主要是去年因應疫情有租稅協助措施免辦暫繳，使今年結算申報稅收增加，加上去年上市櫃公司獲利成長，也讓營所稅大進補。

累計今年前七月全國稅收一兆八○三六億元，創新高，年增二成五；其中營所稅、證交稅、營業稅、關稅、遺產稅、貨物稅、房屋稅、牌照稅等八稅目均創同期新高；以營所得稅、證交稅、營業稅及貨物稅增加較多。

值得注意的是，在台股爆天量帶動下，七月證交稅飆上三四一億元，年增百分之九十三點七，累計連二十二個成長，打平歷史最長紀錄。累計一至七月證交稅稅收一七○八億元，較去年同期增加一點二倍。相較於營所稅今年稅收表現一部分靠去年免暫繳挹注，證交稅可說是今年前七月稅收創新高真正的頂梁柱。

在多數稅收表現亮眼下，娛樂稅及菸酒稅則因疫情而衰退。疫情三級警戒下各娛樂場所都不能營業，為何稅收沒直接歸零？統計處副處長陳玉豐解釋，因有遞延繳款、補徵稅款及零星的高爾夫球證、預售票等稅收，所以仍有稅收八百多萬元，創下歷史新低。

陳玉豐表示，疫情帶動宅經濟，居家辦公相關設備、物資需求相當強勁，出口暢旺，加上股市交易熱絡，後續五倍券上路，可望減緩疫情對部分稅收衝擊。

展望未來，陳玉豐預估，全年稅收要達到預算目標沒有問題，但因九月放寬受疫情衝擊企業可免暫繳，也持續有受疫情影響企業申請延分期繳稅，因此稅收能比預算數多多少，還要看後續疫情控制及受疫情影響企業的恢復狀況。