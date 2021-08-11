房屋及地價稅罰鍰處分核定前補繳稅款 可減輕處罰

台北市稅捐處表示，為保障納稅者權益並維護租稅公平，財政部今（2021）年修正「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」房屋稅及地價稅的處罰標準，對於罰鍰處分核定前已補繳稅款者，給予減輕處罰的規範，不過，對於故意逃漏稅額者，按房屋稅條例及土地稅法所訂最高倍數裁處罰鍰，促使對短漏繳房屋稅及地價稅的裁罰更公平合理。

稅捐處說，依稅法規定，房屋如有新、增、改建或出租等變更使用情形，應於30日內申報改課，如未依規定申報而發生漏稅情事，除補稅外，還會被處兩倍以下罰鍰；土地原適用自用住宅用地優惠稅率或減免課徵地價稅，土地使用情形變更致不符適用優惠稅率或減免稅條件時，若未依稅法規定申報，經查獲者，除追補應納稅額外，還可能被處短匿稅額三倍以下的罰鍰。

稅捐處進一步指出，財政部修正稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表，主要是基於納稅者權益考量，稽徵機關於查獲逃漏稅裁處罰鍰前，應審酌違規行為人故意或過失的主觀情況，並考量承認違章且已補繳稅款的客觀情況，適用合宜的裁罰倍數。所以，修正後就不同漏稅額的處罰並已補繳稅款等情形，給予減輕處罰的適用。

稅捐處提醒民眾，房屋及土地使用情形若有改變，一定要確實向稅捐機關申報改課房屋稅及地價稅，以免違反稅法規定，而被查獲或被檢舉時將會被補稅、處罰；如被查獲有應補稅款時，請儘速繳清，以減輕罰責。