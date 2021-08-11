快訊

岳母打完疫苗過逝「在家沒了呼吸心跳」 九把刀全家淚崩解剖求答案

紐約州長古莫辭職風暴：美國名門小霸王的「自爆鹹豬手」

房屋及地價稅罰鍰處分核定前補繳稅款 可減輕處罰

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

台北市稅捐處表示，為保障納稅者權益並維護租稅公平，財政部今（2021）年修正「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」房屋稅地價稅的處罰標準，對於罰鍰處分核定前已補繳稅款者，給予減輕處罰的規範，不過，對於故意逃漏稅額者，按房屋稅條例及土地稅法所訂最高倍數裁處罰鍰，促使對短漏繳房屋稅及地價稅的裁罰更公平合理。

稅捐處說，依稅法規定，房屋如有新、增、改建或出租等變更使用情形，應於30日內申報改課，如未依規定申報而發生漏稅情事，除補稅外，還會被處兩倍以下罰鍰；土地原適用自用住宅用地優惠稅率或減免課徵地價稅，土地使用情形變更致不符適用優惠稅率或減免稅條件時，若未依稅法規定申報，經查獲者，除追補應納稅額外，還可能被處短匿稅額三倍以下的罰鍰。

稅捐處進一步指出，財政部修正稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表，主要是基於納稅者權益考量，稽徵機關於查獲逃漏稅裁處罰鍰前，應審酌違規行為人故意或過失的主觀情況，並考量承認違章且已補繳稅款的客觀情況，適用合宜的裁罰倍數。所以，修正後就不同漏稅額的處罰並已補繳稅款等情形，給予減輕處罰的適用。

稅捐處提醒民眾，房屋及土地使用情形若有改變，一定要確實向稅捐機關申報改課房屋稅及地價稅，以免違反稅法規定，而被查獲或被檢舉時將會被補稅、處罰；如被查獲有應補稅款時，請儘速繳清，以減輕罰責。

稅款 房屋稅 地價稅

延伸閱讀

北市地后豪宅再交易 點石成金往事令人羡豔

三發地產公開標售高雄帶建照土地 進軍北部

愈難整合土地愈愛 浤圃建設開創購地藍海

修繕老屋常觸法碰壁 嘎色鬧部落族人等了20年終有結果

相關新聞

遺產存款抵稅 須經多數決

遺產稅涉及多位繼承人，為避免手足糾紛，台北國稅局表示，可考慮申請直接以遺產中的存款，抵繳應納的遺產稅；這項申請以多數決為...

稅務專欄／CFC上路前後 注意四件事

CFC法規下，個人須自行檢視境外公司是不是CFC，若是，須主動計算CFC營利所得納入個人海外所得計算最低稅負，並主動申報...

國有地租戶受災 可減租

近期受到颱風侵擾，南部地區豪雨連發，財政部國有財產署表示，針對受水災影響的租戶，將主動提供一定成數的租金減免，並暫緩欠租...

麟洋代言 擬採企業聯盟解套

東京奧運羽球男子雙打金牌球員王齊麟、李洋因具土地銀行員工身分，屬國營銀行公務員，依法「不得兼職」引發可否從事品牌代言爭議...

強制險賠償金 免遺產稅

家人因汽車交通事故過世，因汽車強制險而產生的給付，要不要課遺產稅？中區國稅局指出，依據財政部見解，汽車強制險的給付，跟許...

扣繳義務人繳庫 內、外有別

各類應辦扣繳給付項目，依據給付對象不同，扣繳期限有別，台北國稅局表示，如果給付對象為國內個人或是企業，須於每個月10日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。