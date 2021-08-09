「麟洋」代言因公務員身分卡關 財部提解方 球員可分潤

東京奧運羽球男子雙打金牌球員王齊麟、李洋兩人屬國營銀行正式職員身分，因「公務員不得兼職」引發可否從事品牌代言爭議，財政部今天表示，行政院請該部以合乎規定並尊重球員個人意願為前提，盡力協助促成。

財政部經初步硏議，將協調所屬事業單位，以透過企業對企業策略聯盟的方式，建構一套商業合作模式，使球員得以從事相關代言或宣傳活動，發揮加乘商業效果，而相關收益可由各該企業訂定球員分潤或經費運用辦法。

財政部表示，王、李兩人均為臺灣土地銀行（土銀）透過公開甄試進用的羽球隊球員，身分屬具公務員兼具勞工身分的正式職員，而該類人員因屬公務員服務法適用對象，所以相關經商及兼職須符合該法規範。

財政部表示，已責成王、李兩員任職的土地銀行評估規劃可行的商業合作模式及作法，待與當事人討論細節並向銓敘部函釋確認後，即可執行。