稅務紓困又來了！ 企業免辦暫繳資格放寬

延續去年的稅務紓困措施，財政部賦稅署今（9）日表示，營利事業受到疫情影響，符合一定條件者，可以免辦理今年度營所稅暫繳，本次適用資格又比去年放寬許多，凡是曾領取各部會振興、紓困補助的企業，全都納入免辦暫繳資格；營收驟減的認定，也放寬疫情期間任一個月，營業額較疫情前減少15%以上，皆可適用。

財政部表示，每年9月1日至9月30日為營所稅暫繳期間，多數企業有義務根據前一年度的營所稅額，向國庫預先繳納半額稅款。

然而受到疫情影響，部分企業可能營收受到衝擊，財政部今日公布三項免辦暫繳的資格，首先，基於「申請從簡，認定從寬」原則，凡是去年度已經免辦暫繳的營利事業，可直接適用今年度免辦營所稅暫繳資格；另外，今年暫繳申報期間開始前，已經由國稅局核准延期或分期繳納繳稅的案件，或核准退還營業稅溢付稅額者，上述案件全都不必提出申請，可以直接適用免辦今年度暫繳資格。

第二，財政部指出，若非去年免辦暫繳的名單，不過在疫情期間，中央目的事業主管機關曾依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第9條授權，提供紓困、補貼、補償、振興相關措施，也就是領過紓困補助的企業，9月皆可免辦暫繳。

第三，未符合上述資格者，若營業收入仍有驟減情形，還是可另外提出申請，財政部表示，收入驟減的認定，在於去年1月疫情爆發以來，任一個月營業額較2018、2019年間同期平均營業額減少達15%以上，便能申請免辦暫繳。

財政部表示，去年提供企業免辦暫繳的租稅協助措施，目的就是在於減輕受疫情影響的營利事業繳稅壓力，而有鑑於紓困條例已延長施行至明年6月30日、今年疫情比去年更加嚴峻、本土疫情警戒一度提升至第三級，民眾食衣住行育樂活動皆受到影響，產業衝擊嚴重，因此今日再度核釋，延續提供免辦營所稅暫繳措施。