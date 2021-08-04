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麟洋配金牌決定畫面恐難註冊商標 不是因為地名

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麟洋配金牌決定畫面恐難註冊商標 不是因為地名

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
目前已有一件與麟洋配奪金決定性畫面相關之商標申請案件。翻攝自智慧局商標檢索系統
目前已有一件與麟洋配奪金決定性畫面相關之商標申請案件。翻攝自智慧局商標檢索系統

台灣羽球男雙「麟洋配」在東京奧運奪金的決定性界內球判決畫面，讓許多設計師、業者推出該畫面延伸設計的圖像和商品，同時，也有人立即向經濟部智慧局提出註冊商標申請。智慧局表示，若是以當下廣泛被使用的「流行用語」或具有「社會共識」意義的圖像或文字申請商標，一般來說，是不會通過的。

有律師分析，該申請註冊商標含有「Taiwan」字樣在內，因此註冊成功的機率很小，不過，智慧局商標權組副組長胡秉倫說明，由於「商標」的目的是商品或服務的來源識別，因此「商標」的審查並不會單看其中某一元素，而是將整個圖像作為整體，看其「是否指向特定來源」。

商標註冊的標準，除了要「可當商標」、「同類別沒有其他易混淆或衝突的商標」之外，也要看有沒有其他不能申請的事由。其中，在過去的審查案件中，對於「已經被廣泛使用、且其意義已經是大眾共識」的圖像或文字，智慧局認為是不宜讓特定廠商或特定個人專用的。而「麟洋配」的金牌決勝畫面，代表意涵已是眾所皆知，要註冊為私人用的難度可想而知。

胡秉倫說，比如「流行用語」就很難註冊成功。像是近期有人想以「順時鐘」註冊商標，但這是疫情間台灣民眾的流行用語，因此智慧局並沒有核准。不過這也有「但書」，胡秉倫表示，「流行用語」是以申請當下來判定，假如十年後台灣不流行使用「順時鐘」這個詞，註冊成功的機率就的大增了。

那麟洋配的金牌決勝畫面被設計師、業者重製、重繪，是不是全部都難以註冊商標？胡秉倫指出，商標審查是看整體印象，如果很明顯都代表相同意涵，不會因為上面有文字元素、沒有文字元素，或其他元素的排列位置不同，而有不同的審查結果。

另外，由於麟洋配的金牌決勝畫面是來自轉播單位的畫面截圖，智慧局著作權組組長毛浩吉提醒，其實翻攝有版權的影像或截圖，都有可能侵害轉播單位的權利，尤其是「重要畫面（段落）」、像是電視劇完結篇的重要段落，民眾隨手翻攝，恐怕都有侵權疑慮。

胡秉倫表示，如果已註冊或正在申請註冊中的商標，遭轉播單位、電視台主張其版權、著作權，且經過司法判決，認定是侵權，那麼依據「商標法」都會被撤銷商標。

金牌 東京奧運

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