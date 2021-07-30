月底小確幸！310萬戶今天領到退稅

2020年度綜所稅申報案陸續核定，其中第一批退稅已經於今（30）日入帳，根據財政資訊中心資料，本批符合退稅資格的申報案，共有310萬戶，總計今日共發出484.3億元退稅款。

財政部指出，第一批退稅的對象，主要是以網路報稅的族群，凡是在今年綜所稅申報期間內，於6月30日前完成網路申報者，包含透過網路及電話確認稅額試算書，如果最後核定為退稅，今天就能領到退稅款。

另外就算是採人工申報，或是以紙本回覆稅額試算書的案件，如果有在5月10日前完成申報，這些早鳥族， 也會是第一批退稅的對象。

根據財政資訊中心統計，符合本批退稅資格的案件共310萬戶，退稅總額為484.3億元；官員表示，其中有301萬戶都有指定直撥退稅帳戶，所以現在翻翻存槢，就能看到退稅款已經入帳。

沒有在本批領到退稅也沒關係，官員表示，每年度申報案件都會分三批進行退稅，第二批為10月31日，主要是退稅對象超過5月10日才進行人工或紙本申報的案件；第三批則要等到明年1月20日，是針對逾期申報，或是申報時不小心多繳稅的案件進行退稅。