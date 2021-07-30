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快去刷存摺！首批退稅入帳 這些人可收到

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
綜所稅首批退稅7月底入帳。圖／本報資料照片
綜所稅首批退稅7月底入帳。圖／本報資料照片

綜所稅首批退稅每年在7月底發放，因月底遇假日所以今年在7月30日發放，今年報稅時若採用「網路申報」，稅額試算採「線上登錄」、「電話語音」回復，或5月10日前向戶籍所在地稽徵機關以二維條碼、人工申報及稅額試算「書面回復」確認案件，今天將收到退稅款

財政部每年都宣導，早申報、早退稅。以北區國稅局為例，今年第1批退稅案件近116萬件，退稅總金額達170億餘元。

國稅局說明，納稅人辦理綜合所得稅結算申報時採直撥轉帳退稅者，退稅款將於今天直接撥入金融機構或郵局存款帳戶；採現金退稅者，國稅局將寄發退稅憑單，納稅人可於110年9月30日前持退稅憑單向指定金融機構兌領。選擇快速、安全又方便的直撥轉帳退稅，除可節省前往銀行兌領時間，且毋須煩惱退稅憑單遺失、逾期未兌領情形，並可於退稅當日即收到退稅款。

第二批退稅時間為每年10月31日 ，為5月10日（遇例假日順延）以前向「非」戶籍所在地之國稅局遞（寄）送二維條碼、人工申報書或書面稅額試算退稅確認申報書，完成申報的退稅案件；以及5月10日以後遞（寄）送二維條碼、人工申報書或書面稅額試算退稅確認申報書完，完成申報的退稅案件。

如果您今年逾申報期間後，才遞（寄）送二維條碼、人工申報書或書面稅額試算確認申報書；以及申報或回復確認稅額試算屬自繳或不繳不退經交查核定為退稅的案件，就屬第三批退稅，要等到明年1月20日才會收到退稅款。

稅款 國稅局 所得稅

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