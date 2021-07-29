不是才剛繳過嗎？ 原來牌照稅、燃料費不一樣

車主們日前才剛繳過車輛的稅費，怎麼近來又收到催繳通知呢？嘉義市政府財政稅務局表示，使用牌照稅、燃料費是不一樣的項目，今年4月已繳過牌照稅的車主們，7月再收到燃料費繳款單時，切勿忽略拒繳。

財稅局指出，近來地方上接到大量的民眾致電詢問，明明4月已經繳過一次了，為何7月又收到汽機車繳費單，原來是由於使用牌照稅、燃料使用費不一樣，但都是針對車主開徵，讓車主搞混了。

官員表示，牌照稅是屬於地方稅的一種，由地方稅稽徵機關於每年4月開徵，這項稅收是用於支應地方政府財政需求；如果是專門的營業用車，還會分成上、下期，4月開徵上期，10月開徵下期。

至於汽機車燃料使用費的部分，官員表示，這是屬於行政規費的一環，由公路監理機關於每年7月徵收，收入用於公路養護、修建及安全管理所需，其實是不同單位負責的，徵收對象、用途都不一樣。

官員表示，牌照稅的課稅範圍為排氣量151cc以上的汽、機車，雖然4月就已經開徵了，不過現在還是有部分車主未收到牌照稅繳款書，財稅局近期已經重新以雙掛號寄送至車主戶籍地址，請留意查收繳納，以免逾期繳納被加收滯納金；欠繳牌照稅的車輛，若行駛於公共道路之上，被查獲還會遭到額外裁處罰鍰。