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台商搶搭資金專法末班車 單周申請匯回達90億元

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

境外資金專法即將於8月中落日，台商搶搭「末班車」引資回台，財政部台北國稅局今（29）日透露，本月諸多大案陸續提出申請，單單一周之內，新增申請匯回金額就高達90億元，剩下最後半個月施行期內，還有不少大案正在排隊等待。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》施行期間將於今年8月14日截止，台北國稅局今日舉辦例行記者會，官員表示，台商剩下最後半個月的時間，可以運用所提供的租稅優惠，將海外資金匯回台灣。

財政部於專法上路前，曾推估本法施行的二年期間內，每年至少可帶動1,333億元海外資金回流台灣，實際上施行第一年期間，便已吸引總金額2,166億元申請回台。

不過第二年匯回租稅優惠降低，資金回台金額明顯放緩，官員表示，統計截至7月23日為止，專法施行第二年期間內，申請匯回總金額共約674億餘元。

值得注意的是，即便第二年申請匯回的金額較低，但若觀察過去7月15日至7月23日這一周內，單單一周的申請匯回金額，就達到90億元，可見專法落日在即，許多台商搶搭租稅優惠的最後末班車。

官員透露，過去這段期間以來，台北最大的資金匯回申請案，是單案匯回超過30億元的案件，據瞭解，與國稅局配合的銀行端，還有部分大額案件尚未送件，可以期待近期的資金匯回申請表現。

台北國稅局局長宋秀玲強調，資金專法的租稅優惠「絕對不會延長」，8月14日前若未提出申請，台商便不能再適用專法的租稅優惠，務必把握最後半個月的期間，及早提出申請。

台商 國稅局

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