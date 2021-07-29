外送或網路賣酒都是違法行為 將裁處1至5萬元罰鍰

近期有YOUTUBER實測打電話至餐酒館請店家外送酒品有無驗身分證件以確定購買者年齡。台北市財政局重申，不論有無驗身分證件確定年齡，於線上完成訂購交易，就已經違反菸酒管理法第30條第1項規定，得處店家1萬元至5萬元罰鍰。

財政局說，菸酒管理法為保障兒童及青少年健康權益，規定不得以無法辨識購買者或受讓者年齡方式販賣酒品。業者透過網站提供消費者訂購酒品，無法查認消費者於網站所填載年齡等資料之真實性，無從事先辨其年齡，實已違反菸酒管理法第30條第1項之規定，縱使事後再確認購買者身分年齡後始交付酒品，也只是訂購完成後之履約行為，不影響線上已交易酒品之違規行為事實，影片中之餐飲業者倘經查證以電子購物方式販售酒品，已違反菸酒管理法規定，財政局依法將進行裁處。

財政局強調，因疫情影響餐飲禁止內用期間，財政部已「有條件」開放調酒業者提供「外帶服務」，但仍禁止「外送」或以社群網站、手機應用程式或網站連結電子表單等電子購物方式販售酒品，違者可處新臺幣1萬元至5萬元罰鍰。財政局也將持續稽查，以維護菸酒市場秩序及消費者安全，民眾如發現違法情事，可撥打市民服務熱線1999轉分機6294提出檢舉。