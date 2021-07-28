幫手足扶養子女 好心親戚差點挨罰

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經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
有位好心的姑姑首次列報扶養姪女，卻因為沒有完整列報受扶養者的所得資料，被視為漏報所得，差點遭到裁處罰鍰。 示意圖／Ingimage
有位好心的姑姑首次列報扶養姪女，卻因為沒有完整列報受扶養者的所得資料，被視為漏報所得，差點遭到裁處罰鍰。 示意圖／Ingimage

未成年人手上握有大把股票，扶養者申報時必須留意，台北國稅局表示，有位好心的姑姑首次列報扶養姪女，卻因為沒有完整列報受扶養者的所得資料，被視為漏報所得，差點遭到裁處罰鍰。

官員表示，有個最近才處理完畢的案件，一位好心的姑姑列報扶養已故手足留下的未成年姪女，但是國稅局發現，這位姪女當年度收到頗為大筆的股利所得，認為姑姑沒有盡到合併申報的義務，裁處部分罰鍰。

為什麼未成年人會有這麼大筆股利所得呢？官員表示，其實是她的父母驟然過世，留下許多股票都歸入女兒名下；而姑姑一方面不便過問遺產，在申報所得時，國稅局也因首次列報，未提供所得資料，因而忽略姪女的股利所得未申報，請求國稅局從寬考量。

此案後來經由納稅者權利保護官協助，國稅局改將這位姪女歸到奶奶名下扶養、另外申報所得稅，姑姑漏稅問題解決，得以免去罰鍰；而奶奶跟姪女合併報稅後，不只不用繳稅，最後反而還獲得退稅。

官員表示，依《納稅者權利保護法》第20條規定，各區國稅局都要設置納保官，主動協助納稅人解決稅捐爭議、受理納稅者的申訴或陳情，並提出改善建議，並於納稅者依法尋求救濟時，提供必要的諮詢與協助，民眾若遇到稅務上的疑難雜症，可請求納保官協助解決爭端。

國稅局 股利 股票

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