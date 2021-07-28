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新北未登記土地、建物價值達184億元 若無人申領將標售

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市今年度未辦理繼承登記土地及建物價值高達184億元，地政局呼籲民眾盡快申領，否則將移請國產屬公開標售。圖／新北市地政局提供
新北市今年度未辦理繼承登記土地及建物價值高達184億元，地政局呼籲民眾盡快申領，否則將移請國產屬公開標售。圖／新北市地政局提供

新北市今年度逾期未辦理繼承登記土地及建物將從8月1日起列冊管理，目前統計列冊管理的被繼承人共2064人、土地1萬2133筆、建物808棟、土地總面積438公頃，若以今年的公告現值估算，總價值超過184億元，新北市地政局呼籲繼承人盡速辦理繼承登記，否則移請財政部公開標售，甚至歸屬國庫。

地政局表示，依規定，土地、建物從繼承開始開始算起，6個月內就應辦理繼承登記，逾期未辦理者，每超過1個月，就會處登記費1倍的罰鍰，最高可達20倍。

地政局指出，若超過1年仍未辦理繼承登記，地政事務所會依土地法第73條之1規定，公告3個月並通知繼承人申請登記，超過期限仍未辦理登記者，將由列冊管理15年；期滿後會移請財政部國有財產署公開標售，所得金額會保存10年，若無人申領，將全數歸屬國庫。

地政局表示，如果是因繼承人數眾多，難以整合協議分配遺產或會同辦理登記，可依據土地登記規則第120條及民法繼承編相關規定，由其中1人或數人代表全體繼承人申請登記為公同共有，達成協議後再辦理遺產分割，以保障產權及避免逾期受罰。

地政局補充，民法規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，不分性別均有扶養之義務及繼承財產的權利。

遺產 財政部

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