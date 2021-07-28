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受贈時所繳土增稅 申報房地合一時可減除
財政部表示，2016年房地合一稅上路後受贈取得的房地，出售時計算房地交易所得時，在「受贈」當時所繳納的契稅、土增稅，都可列為費用，從房地交易所得中減除；至於「出售」時繳納的土增稅，則不能列為費用減除，僅可減除土地漲價總數額。
財政部昨（27）日發布解釋令說明這項規定。官員表示，有部分納稅人，甚至國稅局都有來詢問，適用房地合一新制的受贈土地，受贈時所繳納的土增稅、契稅，到底能不能列為費用？答案是可以的。
官員解釋，受贈房地出售，需要繳納土增稅的時機點有兩個，第一是受贈時，第二是出售時。
在所得稅法第14條之4中提到，依土地稅法規定繳納的土增稅，除了土地漲價總數額部分稅額外，不得列為成本費用，官員表示，這部分法規所指的是「出售」時的土增稅。
至於納稅人在「受贈」房地時繳納的土增稅及契稅，由於兩項稅目的納稅義務人都是受贈人，應屬於取得房地所需支付的費用，可自房地交易所得中減除。
而受贈房地時除了契稅、土增稅外，也會產生贈與稅問題，那贈與稅是否可列為費用呢？官員解釋，由於贈與稅納稅人是贈與人，而不是受贈人，也就是說，贈與稅不算是受贈人取得受贈土地時支付的費用，因此也就不能減除。
官員表示，相關規定在解釋令發布前後並未改變，僅是透過解釋令釐清規定，以供徵納雙方遵循。
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