新北今年808棟房子沒人要繼承 地政局揭三主因

新北市公布，新北今(110)年度有808棟房子、土地12,133筆逾期未辦理繼承，土地總面積合計438.7公頃，以110年公告現值估算，總價值超過184億元。新北市政府地政局呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，以維護個人財產權益。

地政局表示，長輩往生留下不動產，民眾卻遲遲不辦理繼承，主因大致有三，一是繼承多人，討論還沒告一段落，第二，繼承人在國外，嫌麻煩不想回來；第三，繼承人對財產有爭議，因此未辦理繼承。

地政局表示，土地及建物自繼承開始之日起，6個月內應辦理繼承登記，逾期者，每超過1個月，處登記費1倍的罰鍰，最高可達20倍。

如果超過1年仍未辦理繼承登記，地政事務所將依土地法第73條之1規定，公告3個月，並通知繼承人申請登記，逾期仍未辦理登記者，由該局列冊管理15年；期滿後移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

新北市今年度逾期未辦繼承登記土地及建物列冊管理作業將自8月1日開始，地政局表示，為避免被列冊管理之不動產遭到標售，請繼承人儘速辦理繼承登記，以免權利受損。

地政局指出，民法規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，不分性別均有扶養之義務及繼承財產之權利。

另如因繼承人人數眾多難以整合協議分配遺產或會同辦理登記，可依據土地登記規則第120條及民法繼承編相關規定，由其中1人或數人代表全體繼承人申請登記為公同共有，達成協議後再辦理遺產分割，以保障產權以及避免逾期受罰。