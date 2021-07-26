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第四屆公益彩券 挹注政府公益盈餘2,134億元
台灣彩券公司今(26)日表示，今年6月份為政府創造的公益彩券盈餘為新台幣15.02億元，自2014年1月至2021年6月底為止，第4屆公益彩券累積政府公益盈餘達2,133.89億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。
台灣彩券公司表示，6月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為15.02億元，其中7.51億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依財政部公益彩券監理委員會組成辦法第三條規定辦理，6.76億元分配至國民年金，0.75億元則分配至全民健康保險準備。
6月份政府公益彩券盈餘是以刮刮樂第4420至4421期 、大樂透第110000053至110000061期、威力彩第110000044至110000051期、四星彩第110000130至110000155期、三星彩第110000130至110000155期、38樂合彩第110000044至110000051期、49樂合彩第110000053至110000061期、39樂合彩第110000130至110000155期、今彩539第110000130至110000155期、雙贏彩第110000130至110000155期以及賓果賓果第110030654至110036743期的銷售總額為計算基礎。
有關公益彩券累積政府公益盈餘分配之詳細情形，請上公益專區網頁（http://www.taiwanlottery.com.tw/info/welfare/welfare_profit4.aspx）查詢。
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