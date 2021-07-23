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他境外基金賺千萬元 因沒計入最低稅負挨罰

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

王先生（化名）於108年初投資購買兩檔境外基金，當年度領得A基金利息50萬元，是為利息所得；獲配B股票股息50萬元，是為營利所得；另外，王先生贖回A基金，買賣價差資本利得1,300萬元，這屬財產交易所得。合計應計入基本所得額之海外所得1,400萬元，但王先生只報配股配息的100萬元，被補稅罰款。

這是高雄國稅局碰到的個人綜合所得稅案。為什麼王先生以為他只要報100萬元？因為國稅局提供的查調所得資料只計入海外所得100萬。官員指出，查調所得僅提供納稅人方便，僅是參考資料。

高雄國稅局表示，不少民眾透過金融機構投資海外金融商品或資產，如基金、債券、國外股票及境外結構型商品等，其投資收益不管是基金配息、買賣價差資本利得或其他型式收益，皆屬海外所得。海外所得非屬查調所得資料範圍，納稅人如果未保留相關資料，可逕向原申購之金融機構申請海外所得通知書或明細表。

同一申報戶全年海外所得合計數未達100萬元申報門檻者，不用納入基本所得額，達100萬元以上者，則應全數計入，如果經加計綜合所得淨額後超過免稅額670萬元，依所得基本稅額條例規定，應按稅率20%計算基本稅額，若大於綜合所得稅應納稅額，其差額則需要報繳基本稅額，併同綜合所得稅辦理申報。

王先生已超過670萬元免稅額，是為漏報，被補稅罰款。

免稅額 所得稅

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