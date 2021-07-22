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台商注意！陸建置跨國企業資料庫 可追稅十年

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

跨國企業移轉訂價受到全球重視，資誠聯合會計師事務所今（22）日指出，台商要特別留意中國大陸近期對移轉訂價的追稅行動，若遭認定有不合常規的情形，將遭補稅高達十個年度。

資誠兩岸商務與稅務服務會計師段士良指出，讓跨國集團移轉訂價的資料透明化，已經是全球趨勢，大陸稅法也賦予稅局權利進行海外資料蒐集，然而跟大陸蒐集移轉訂價資料的做法，卻跟台灣不歹一樣。

舉例而言，段士良指出，台灣國稅局在查核移轉訂價報告時，大多是單年度的查核，即便跨國台商被國稅局挑戰，要求調高在台灣的利潤配置，並追回部分稅款，那也是單一年度的事。

然而大陸的做法就不同了，段士良指出，最近大陸稅局持續針對跨國集團在大陸的子公司發出通知，要求大陸子公司提供集團全球關聯交易的移轉訂價相關資料，而且要求的資料非常細節，包含海內外各關聯公司的營收、獲利狀況、持有資產、承擔功能以及風險等資料。

段士良表示，大陸要求資料的範圍，甚至還追溯到最近十年，就現階段而言，其目的可能是在建立大數據資料庫，但是對台商而言，未來如果大陸稅局挑戰集團的移轉訂價策略，就可能一口氣對過去十個年度進行追稅。

段士良提醒，台商填報相關資訊時務必小心，特別是上市櫃企業，大陸要求的內容，很多已經是公開資訊；另一方面，由於大陸要求揭露集團價值鏈的資訊，台商填報時就必須更加注意，如果在大陸配置的利潤，與價值鏈的資訊不相符，就很可能被大陸稅局追稅，而且一追就是連續十個年度。

台商 追稅 資誠

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