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車子轉登記新婚老婆名下 換新車可以退貨物稅？

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

台南徐太太新婚，婚後徐先生將名下的高級轎車移轉登記在徐太太名下。這是一部舊車，最近常故障，徐太太想換車，但車子登記在她名下才幾個月、還不到一年，她向南區國稅局詢問，是否符合換新車退5萬元貨物稅規定？南區國稅局答復，可以併計先生婚前持有期間，可以退。

徐先生將名下車子轉給老婆，一方面表達愛意，一方面省稅，因為徐太太領有身心障礙手冊，可以免使用牌照稅，一年省下稅款好幾萬元。

婚後兩個月，徐先生就把車子過到徐太太名下。徐太太向南區國稅局詢問這當下，她持有車子六個月，兩人婚後合計持有車子八個月。

南區國稅局官員指出，夫妻一般被視為一體，而這一體，在汽車汰舊換新退貨物稅的規定裹更為放寬。依據110年7月7日修正發布「中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法」增訂第2條第2項第2款規定，自110年1月8日以後報廢或出口自配偶取得的中古汽車者，得將配偶名下登記期間合併計算。上述規定，並未將婚前配偶的車輛登記期間排除。

南區國稅局指出，依徐太太所述，併計舊車登記在先生名下期間，包括婚前的登記期間，應已符合登記滿一年之要件。

官員表示，當初立法要求舊車要持有一年，是擔心被人鑽了空子，利用移轉登記來謀取退稅利益。

國稅局 貨物稅 新車

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