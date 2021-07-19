小商家減稅紓困來了 Q2營業稅大幅調降

今年第2季小規模營業人查定課徵營業稅，即將於8月1日起開徵，高雄國稅局表示，因應疫情影響，5月、6月將全面性調減營業稅；後續第3季開徵時，也會研議調減7月份稅額。

針對每個月營業額較低，未達使用統一發票門檻的營業人，國稅局是按季查定課徵營業稅，今年第2季的稅單將於7月下旬寄出，繳納期間為8月1日至8月10日。

高雄國稅局今（19）日舉辦例行記者會，官員指出，因應疫情影響，全國國稅局已經主動調降小規模營業人第2季的銷售額及營業稅額，後續還會視疫情發展，滾動調整。

第2季共包含三個月份，官員表示，由於4月本土疫情尚屬穩定，因此僅提供個案申請核實調減稅額；然而從5月開始，中央流行疫情指揮中心便已公告強制關閉的業別。

官員指出，包括被要求強制關閉的休閒娛樂場所，以及像是美容、美髮等，因為其營業性質，需要與人近距離接觸的行業，5月份的營業稅，都會由國稅局自動調減50%；6月份更因為幾乎無法營業，營業稅額自動調減100%。

至於其他行業，像是同樣受到嚴重衝擊的零售業、餐飲業等，官員指出，此類營業人5月的查定營業稅，由國稅局調減30%；6月營業稅則調減50%。

綜上所述，官員表示，小商家們收到本季稅單時，將可以看到應納稅額相比第1季大幅降低，若營業人在疫情期間遇到特殊情況影響業績，也可以在截止日前，另外向國稅局申請核實調減。

眼看三級緊戒可能鬆綁，至於7月部分是否仍會維持減稅措施，官員表示，目前財政部仍在研議相關配套，預期可能比照6月減稅額度，仍要觀察疫情發展情形，於下一季稅單進行調整。