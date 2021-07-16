不知父親生前有多少財產 疫情期間遺產稅怎麼報？

今年因感染新冠肺炎過世的人已逾700，不少人年齡偏高。因為去得突然，疫情期間又不好外出走動，繼承人紛向國稅局求救，詢問遺產稅申報怎麼辦？陳小姐父親過世了，向高雄國稅局查詢相關問題，官員指出，只需臨櫃查詢父親遺產資料，其餘線上或郵寄處理。

陳小姐的父親於上個月過世，日前她接獲國稅局寄發的「納稅人申報國稅通知書」，通知辦理父親遺產稅及綜合所得稅申報。陳小姐表示，父親生前財產均自己管理，一時之間，她無法全盤了解父親的財產狀況，怎麼申報遺產稅？

國稅局官員說，最重要的一步是查詢父親生前的財產。這步驟需要臨櫃辦理，但可以就近辦理，到任何一個國稅局的總局、分局、稽徵所，一次查詢父親的登記的財產、所得資料、死亡前兩年的贈與和金融遺產。

陳小姐要帶父親的除戶資料（如死亡診斷證明書或載有被繼承人死亡日期之戶口名簿）、證明與父親關係的戶口名簿、身分證件等資料。

除了金融遺產外，其他各項財產、所得資料，國稅局掌場就可以給。官員指出，金融資產屆時要由銀行、保險公司等分別給陳小姐，陳小姐需要在家等一個月左右，才能把資料等齊。

土地、房屋等清單有土地地段地號、房屋門牌號碼、宗地（房屋）面積、持分比率等，陳小姐確認與父親死亡日之登記情形相符並簽名，得免再檢附土地登記謄本、房屋評定標準價格證明或所有權狀影本。

持股部分，官員說，上市櫃公司的持股會記錄至死亡日的持股情況，但未上櫃部分會有時間落差，陳小姐要再向公司索取父親的死亡日當天的持股餘額證明，同時也要向公司查詢父親死亡日當天的公司每股淨值，以便計算未上市櫃持股的價值。

另外，死亡前兩年的贈與部分，國稅局只能就給出有申報贈與稅的資料。如果陳小姐父親過世前有給過陳小姐大筆現金，又沒有申報贈與稅，官員說，國稅局的清單不會有，但是未來經由比對其父親的利息所得變化，反推本金，會發覺父親生前曾提領過大筆存款，這筆生前贈與的存款遺產，陳小姐最好主動補上。

還有，官員指出，私人的債權和國外財產，這兩項也不會列在清單上，但是也是要申報遺產的，國稅局也提醒陳小姐注意。

因為金融遺產的查詢必須臨櫃辦理，索性一次臨櫃把其他遺產清單一併查了，其他的，官員說，包括遺產稅的申報，和申報後的審查，都可以線上或郵寄處理，陳小姐不必擔心疫情警戒耽誤遺產稅的申報。