不必再拿讀卡機了 節能家電憑本人存摺就能退稅

節能家電退稅更方便了，財政部賦稅署指出，即日起一般民眾申請退稅時，如果是採金融帳戶直撥退稅，可以簡化身份認證機制，不必再依賴自然人憑證或讀卡機，便能直接申請退稅。

賦稅署官員指出，節能家電退稅政策推動好一段時間了，但由於過去個人申請退稅時，必須透過自然人憑證、健保卡、工商憑證、組織及團體憑證等驗證身分，才能線上申請退稅，然而持有讀卡機的民眾不多，導致很少人選擇用線上申請。

近期又受到疫情影響，許多人不方便出門到國稅局申請，官員指出，多方考量之下，財政部決定簡化身分認證機制，申請人只要登錄身分資料、電器產品資訊及上傳退稅帳戶存摺封面後，即可申請退稅。

官員表示，其實個人在銀行端進行開戶時，就會進行實名的認證，所以只要是申請以本人帳戶直撥退稅，可以不必多一道身分認證程序，不過申請人上傳的文件當中，須包含金融機構代號、名稱、帳號及戶名，提供國稅局審核，並與金融機構比對資料無誤。

此項服務本周正式上線，官員指出，蔡總統日前已公告修正《貨物稅條例》第11-1條，購買能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機等，可以退還或減徵貨物稅，優惠期間已延長至2023年6月14日，在本土疫情影響之下，為降低群聚，歡迎消費者多利用網路線上申辦，還可以直接線上查詢退稅申請案件辦理進度。