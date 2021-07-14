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他痛失1,000萬發票獎金 只因沒做這件事

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部賦稅署指出，1-2月期有張1,000萬特別獎跨境電商雲端發票未領，白白錯失領獎機會。 聯合報系資料照
財政部賦稅署指出，1-2月期有張1,000萬特別獎跨境電商雲端發票未領，白白錯失領獎機會。 聯合報系資料照

財政部賦稅署今（14）日特別呼籲消費者下載統一發票兌獎APP並完成設定，避免錯失千萬發票獎金，今年1-2月期就有一張1,000萬特別獎跨境電商雲端發票未領，白白錯失領獎機會。

賦稅署指出，疫情警戒期間，配合防疫政策，消費者網購蔚為風潮，跨境電商開立之雲端發票係以消費者電子郵件信箱作為載具儲存，如消費者進一步於統一發票兌獎APP將該電子信箱進行載具歸戶並設定兌獎銀行帳戶號碼，一旦中獎就可直接使用該APP領獎，獎金絕不漏兌領且即時入帳，還可節省印花稅。

賦稅署說明，境外電商開立的雲端發票，如有將電子郵件信箱歸戶，財政部電子發票整合服務平台均於開獎後以電子信件通知消費者中獎。

而今年1-2月期統一發票特別獎有一張跨境電商雲端發票未領獎，因領獎期限已於今年7月5日截止，消費者已喪失1,000萬元獎金兌領權益，獎金將滾入發票獎金中，作為下半年增開組數使用，該筆喪失兌領獎金權益應該就是消費者未將其電子郵件信箱載具歸戶所致。

為避免喪失領取千萬獎金權益之遺憾，賦稅署強烈建議消費者下載統一發票兌獎APP，並將電子郵件信箱等各式載具歸戶及設定兌獎銀行帳戶。

今年3-4月期特別獎也還有一筆跨境電商雲端發票未領獎，領獎期限為今年9月6日，提醒中獎民眾儘速使用統一發票兌獎APP歸戶並領獎，以免錯失領獎先機，還可節省4萬元印花稅。

財政部賦稅署特別說明，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，其中獎時可透過統一發票兌獎APP領獎，獎金即時入帳。該署呼籲，防疫期間多使用行動支付消費並索取雲端發票，且以統一發票兌獎APP歸戶，不但可避免接觸降低染疫風險，還可提高發票中獎機會，獎金不漏接，一舉數得。

跨境電商 統一發票 APP

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