台商趕搭資金專法末班車 連兩月申請破百億

境外資金匯回專法申請期限倒數一個月，財政部今（14）日指出，台商趕搭專法「末班車」，連續兩個月單月申請金額都達百億元以上水準，近一個月申請匯回金額達135億元，累計已引導2,749億元資金循專法申請匯回，已達到財政部預期的「低推估」目標。

財政部表示，專法申請期限至今年8月14日截止，不再延長，台商可把握最後期限。未來將審慎評估規劃CFC制度施行日期，並關注全球企業最低稅負制發展，適時研議精進課稅規定，與國際接軌。

賦稅署副署長李怡慧表示，隨著專法即將落日，近兩個月以來，專法申請金額明顯增加，繼上個月新增130億元申請匯回後，近一個月以來（6月15日至7月13日）更新增135億元申請，累計已有2,749億元申請匯回，其中2,536億元已實際匯回，逾910億元已實質投入國內產業。

對於專法實施成果，李怡慧表示，當初財政部低推估每年可吸引1,333億元資金申請匯回，換算兩年為2,666億元，如今專法還剩一個月，累計申請金額已提前達到低推估目標，而依據去年經驗，最後幾個月申請情況會更熱絡，可望再增加。

雖然如此，但若以財政部當初的中推估兩年8,544億元、高推估兩年1兆7,814億元來看，依據目前申請情形，已不可能達到。

對於專法是否會延長？李怡慧表示，考量目前因國際貨幣寬鬆政策，國內資金充沛，專法施行期限將不再延長，有意適用專法的個人及營利事業，可把握最後期限，備妥相關文件向個人戶籍所在地或營利事業登記地國稅局提出申請。

此外媒體關注是否有循專法匯回資金投入炒房？李怡慧表示，去年財政部指示國稅局成立打炒房專案，其中一項就是針對境外匯回資金，截至今年第1季，尚未查獲任何專法匯回資金投入不動產。