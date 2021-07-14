海關便民新制 7月20日起可直撥退款

為提升服務品質，提供多元退款管道，海關自今年7月20日起增加直撥退保證金、退稅方式，節省納稅義務人支票兌領或電匯的手續及費用，在疫情期間，更可降低人流移動之染疫風險。

關務署表示，現行以支票退稅或保證金，須持支票往返金融機構兌領費時又費力，且遺失掛失止付及法院公示催告手續繁瑣，即使目前已對退還保證金可使用電匯方式辦理，亦因銀行劃撥匯款，須由納稅義務人負擔銀行手續費新臺幣25元，相對較為不便。

因此海關推出直撥退稅退保證金，可免除支票遺失風險，毋須負擔兌領或電匯手續費及臨櫃辦理的舟車勞頓。

不過關務署也提醒業者，因海關部分通關單位地處偏遠，採直撥退保證金(稅)的行政作業天數會較正常作業多耗費一到兩個工作天，納稅人可先洽詢進口地海關，以選擇最適合自身需求的退款方式。

關務署呼籲，申請採用「直撥退保證金」及「直撥退稅」方式或原「電匯退保證金」改成「直撥退保證金」方式，請至財政部關務署網站下載(https://www.customs.gov.tw/關務署網站/便捷服務/資料下載/書表下載/進口業務/電匯直撥退還押(稅)款申請書)或至進口地海關索取電匯直撥退還押(稅)款申請書，填妥申請人在金融機構或郵局存款帳戶、存款人戶名、存款人統一編號、公司負責人姓名、地址及電話等資料後，加蓋公司大小章並附存摺封面影本，寄交報運貨物進口關區辦理，申請書只須填寫一次，以後案件皆可沿用，歡迎多加利用。