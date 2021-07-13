實名認證APP回復率僅4成 關務署擬推「預報關」

進口快遞貨物成長仍在高原期，財政部關務署今（13）日表示，上半年進口簡易快遞報單數量仍有2,804萬份，且完稅價格、課稅金額雙雙創歷年同期新高。此外目前實名認證EZ WAY註冊人數已達312.6萬餘人，占比將近八成，但進口人實際回復率卻僅四成，關務署下半年將與業者研擬朝向「預報關」方式改善，使進口人提早一至兩天收到推播訊息，有更充裕時間回復完成委任。

關務署統計，今年上半年進口簡易快遞報單數量2,804萬份，較去年同期的2,823萬份僅略減0.67%，顯現快遞貨物成長仍處於高原期；而上半年完稅價格合計231億元，年增8.83%，課稅金額13.8億元，更是年增八成六。

關務署副署長彭英偉表示，上半年完稅價格及課稅金額皆大幅成長，且雙雙創新高，顯現海關近年陸續推動快遞貨物實名認證，及加強查核冒名報關、化整為零、高價低報等精進措施，初步已有成效。

而去年海運蓬勃，上半年海運簡易快遞貨物進口報單數量及完稅價格都是倍增，課徵稅費更是成長兩倍以上。

此外海關推出EZ WAY APP以來，持續優化服務，包括建置完成稅費查詢功能、開放外籍人士使用、提升證件影像辨識精準度、簡化冒名報關檢舉流程等，達到八成使用率，然而卻面臨回復率偏低的問題。

官員表示，使用EZWAY的進口人會收到APP推播報關業者申報資料，此時應核對後回復確認，以完成報關委任，但官員坦言，目前實際回復率僅四成左右。

官員分析原因，現在快遞貨物流速度快，貨物一進來馬上就要辦理通關放行，此時再由APP推播給進口人，也許時間有點趕，下半年重點工作，將與業者討論「預報關」方式，也就是貨物還在境外，就先推播給進口人，民眾可提早一、兩天收到推播訊息，有更寬裕的時間確認報關資料，並回復完成委任。