不受疫情影響！金擘獎申請件數高於歷年平均

財政部今（13）日表示，第19屆民間參與公共建設金擘獎自今年5月5日受理申請，截至6月28日共33團隊提出申請，無論「民間團隊獎」或「政府團隊獎」的申請件數均為三年來最多的一次，也高於歷年平均申請件數（29件），雖面臨新冠肺炎疫情衝擊，各促參團隊對金擘獎重視仍未受影響。

財政部表示，本屆金擘獎「民間團隊獎」申請資格是以促參案母公司提出申請，如獲選為本屆得獎團隊，未來參與其他促參案申請時，享有甄審項目加分優惠，相信具有鼓勵國內更多廠商持續投資促參案之效果。

此外本屆也新增「民間團隊獎」入選案件，可併同申請角逐公益獎及雙語卓越獎，「政府團隊獎」則納入主辦機關可與擔任規劃的顧問機構合組申請團隊，具體呈現共同合作成效。

財政部進一步表示，「民間團隊獎」參選案件19件，包括BOT案五件、ROT案五件、OT案九件。公共建設類別多元，包含交通建設、環境汙染防治設施、汙水下水道、衛生醫療等，顯見促參案已與民眾生活緊密結合。

其中也有七案申請參與公益獎獎項，一件申請參與雙語卓越獎獎項。

「政府團隊獎」參選團隊則有14件，包括BOT案三件、ROT案四件、OT案七件，有八案是政府和民間同時提出參獎。

金擘獎預計今年8月底前完成初評作業及公布入圍名單，並視疫情狀況調整實地查核及複評辦理期程，最新訊息請至財政部民間參與公共建設資訊系統（https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx）金擘獎專區查詢。