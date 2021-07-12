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綜所稅第一批退稅 7月30日入帳

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

南區國稅局今（12）日表示，2020年度綜合所得稅第一批退稅，即將在7月30日入帳，納稅義務人若有向國稅局提供退稅用的金融帳戶，國稅局會在當天，直接將退稅款撥入指定帳戶；未採提供帳戶資料者，則要留意是否有收到退稅憑單。

官員指出，第一批退稅適用的族群有二種，首先是報稅早鳥族，也就是在5月10日前完成人工申報，或是紙本回覆稅額試算書的案件，若核定為退稅，便能最早拿到退稅款。

至於另一類族群，官員指出，則是由於數位報稅越來越普及，也能加速國稅局的作業，因此凡是在報稅期間內，像今年就是6月30日前，完成網路申報者，也包含透過網路及電話確認稅額試算的案件，也都跟報稅早鳥族一樣，可以早早在第一批拿到退稅。

官員表示，退稅方式有分為直撥退稅及一般退稅，納稅義務人如果選擇直撥退稅，國稅局會在退稅日當天，直接將退稅款撥入指定帳戶；如果沒有指定直撥退稅的話，國稅局則會額外寄發退稅憑單。

針對沒有提供帳戶的案件，官員表示，本批退稅憑單的兌領期限，是從7月30日起至9月30日止，如果納稅義務人希望瞭解退稅案件處理進度，可以到國稅局的綜所稅退稅查詢專區，確認本次退稅款的撥付狀態。

國稅局 稅款 報稅

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