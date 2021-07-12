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綜所稅退稅來了 首批退稅7月30日入帳

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

109年度綜合所得稅第一批退稅將於7月30日撥入納稅義務人指定帳戶或寄發退稅憑單給納稅義務人，財政部南區國稅局提醒民眾多加留意！

南區國稅局指出，第一批退稅適用對象為110年6月30日前採用網路申報、稅額試算以線上登錄或電話語音確認回復及5月10日前向戶籍所在地稽徵機關以二維條碼或人工申報方式的案件。

國稅局表示，退稅方式有直撥退稅及一般退稅兩種，納稅義務人如採直撥退稅，國稅局會直接將退稅款撥入指定帳戶；未採直撥退稅者，則寄發退稅憑單予納稅義務人。

退稅憑單金額不滿5,000元的小額退稅可就近向指定付款銀行兌領現金，其餘均須提出票據交換才能領到退稅款；第一批退稅憑單兌領期限從110年7月30日起至9月30日止，民眾如接獲退稅憑單，請儘速於兌領期限內，持憑單向指定的金融機構兌領或提出交換。

國稅局 稅款 所得稅

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