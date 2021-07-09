財政部統計上半年稅收實徵1.2兆 寫下七個新高

財政部今（9）日公布今年6月及上半年稅收統計，雖然受到本土疫情影響，不過由於今年上半年關稅、證交稅、遺產稅、菸酒稅、營業稅、牌照稅、契稅等七大稅目仍表現不俗，同步創下歷年同期新高，今年上半年稅收進帳1.2兆元，年增27.7%。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，6月全國稅收實徵淨額為3,432億元，較上年同月增加1,230億元，年增55.9%，主要還是疫情與紓困政策的交互影響。

陳玉豐表示，6月進帳數字增加最多的稅目為營所稅，增加692億元、綜所稅也增加316億元；除此之外，由於台股交易熱絡，證交稅也增加144億元。

所得稅部分之所以會增加，陳玉豐表示，主因在於疫情紓困政策的影響，許多營利事業在去年9月得以免辦暫繳申報，相關稅款在今年5、6月期間一次進帳，帶動今年營所稅收成長；綜所稅部分，今年及去年都延長申報期間，則是由於去年稅務紓困，第一批退稅提早於6月進行，因此影響去年基期數字。

陳玉豐表示，累計今年上半年稅收實徵淨額為1兆2,363億元，較上年同期增加 2,682億元，年增27.7%，除了所得稅之外，更歸功於證交稅帶頭衝，較去年同期增加757億元，上半年也創歷年同期新高，達到連續21個月正成長，可說是史上持續時間長度第二的資金熱潮。

陳玉豐指出，跨國貿易在疫情期間仍持續進行，進口電子零組件、基本金屬及其製品、資通及機械產品、化學品等相關貨類的進口稅額增加，帶動上半年營業稅收創新高；而新車買氣熱絡，也帶動貨物稅收創高。