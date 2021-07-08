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公司給付死亡員工喪葬費 應申報遺產稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
營利事業給付死亡員工的喪葬費，應併入死亡員工之遺產總額課徵遺產稅。報系資料照
營利事業給付死亡員工的喪葬費，應併入死亡員工之遺產總額課徵遺產稅。報系資料照

中區國稅局彰化分局指出，營利事業給付死亡員工的喪葬費，應併入死亡員工之遺產總額課徵遺產稅。官員說，職福會給往生者的喪葬費，計入往生者遺產總額申報遺產稅。「只要是指定給往生者的，都要申報遺產稅。」

官員指出，營利事業給付因死亡而退職之員工退（離）職金、慰勞金、撫卹金，是屬於死亡人遺族的所得，這倒不屬於遺產稅課徵標的，免予計入死亡員工的遺產總額。

什麼是要計入遺屬所得課稅？什麼是要計入死亡員工的遺產課稅？官員指出：「看公司指定給付的對象，指定給死亡員工的，屬遺產；指定補償死亡員工家屬的，計入家屬所得。」所得法第4條第4款也有規定不計入所得課稅，家屬還可以詳查規定。

官員舉例，假如職福會給付10萬元喪葬費，10萬元計入遺產總額。而在遺產稅中有喪葬費的扣除額123萬元，官員說，這扣除額是不用檢附單據就可以扣除的。申報方式是，10萬元喪葬費報入遺產總額，而123萬元的扣除額照列。

遺產稅

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