大陸台商釋股留才 會計師三招教戰

台商在中國大陸布局已久，為了留住優秀幹部，資誠聯合會計師事務所今（7）日指出，可參考三類分紅模式，多方考量其優、缺點及後續稅務，妥善規畫釋股，達到最有效的留才策略。

徐丞毅指出，最簡單的方式是讓員工直接持股，不論是員工拿股利時，或是未來離職要賣股票，都是按20%稅率扣繳納稅；通常是員工最希望拿到這種股票，但是對台商而言，卻要擔心員工眾多稀釋股權，或是當員工離職時，可能有股權外流風險。

為避免陸廠股權太分散，徐丞毅建議，台商還有另外二種做法，首先是成立控股公司，讓控股公司持有陸廠的股份，而員工則是拿控股公司的股份，此模式於配發股利時，課稅與直接持股一樣為20%；但如果員工想出售股權時，控股端先被課企業所得稅，個人又要再課稅，綜合稅負成本高達40%。

近來受到大陸許多地方政府鼓勵，也有台商改以「合夥」模式，分配盈餘激勵員工，又避免股權分散。由於合夥組織會穿透課稅，讓地方稅源增加，因此不少地方政府會支持台商到當地成立合夥企業，甚至額外提供租稅優惠。

在稅務上，陸廠分配股利給合夥企業時，直接對員工個人穿透課稅，徐丞毅表示，此時與個人持股一致，會依20%稅率扣繳。

但當陸幹離職要退夥時，實務上的課稅有分歧，徐丞毅表示，第一，有些地方政府基於穿透課稅，因此比照個人持股，只對個人課徵20%所得稅；第二，也可能會把合夥人處分股權的所得，視為「生產經營所得」，適用稅率為5%到35%，然而可以獲得股權激勵的幹部，其收入也較高，多半可能被課徵35%重稅。

徐丞毅表示，合夥模式具備防止股權分散的優點，在最壞的情況，課稅也低於控股公司，台商可多方面考量來設計獎勵機制。