國稅局提醒 房地合一2.0對非居住者課重稅 

7月1日起，房地合一2.0上路，北區國稅局提醒非居住者注意，賣出105年1月1日以後買進的房地，課以重稅。

所得稅法將納稅人區分為居住者和非居住者，不是用本國人、外國人來分。之前媒體報導的房地合一2.0幾乎只提及適用居住者，對非居住的適用規定說明較少。為免納稅人誤會，北區國稅局特別予以提醒。

國稅局表示，自110年7月1日起，非中華民國境內居住的個人交易房屋土地於交易日次日起算30日內辦理申報，適用稅率說明如下：(一) 持有房屋、土地的期間在二年以內者，稅率為45%。(二) 持有房屋、土地的期間超過二年者，稅率為35%。

也就是說，非居住者賣出房地，其房地交易所得沒有較低稅率的適用，不是適用45%，就是適用35%。

什麼叫做非居住者？國稅局指出，所得稅法是定義居住者，不符居住者定義的，就稱為非居住者。

依所得稅法第7條規定，中華民國境內居住的個人，指(1)在中華民國境內有住所，並經常居住中華民國境內者；(2)在中華民國境內無住所，而於一課稅年度內在中華民國境內居留合計滿183天者；非屬前述者為非中華民國境內居住的個人。