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大陸嚴查租稅濫用 會計師提醒台商小心

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

資誠聯合會計師事務所今（5）日表示，近期中國大陸大規模追查濫用高新技術優惠的企業，不僅撤銷資格、追稅，甚至還起訴相關人員，建議大陸台商申請各類優惠前，應多加留意子公司實際帳務品質，以及集團整體有效稅率。

資誠兩岸商務與稅務服務合夥會計師段士良表示，大陸江蘇省上週公告撤銷220家位於南京、蘇州、無錫等地的高新技術企業優惠資格，追溯年度最早可到2019年，稅局將對被撤銷優惠的公司追繳稅款；無獨有偶，廣東省最近也對數個協助企業編造虛假資料騙取高新技術優惠的顧問公司進行起訴，企業除被追繳外，顧問公司相關人員也被判刑。

段士良指出，大陸為鼓勵技術創新，凡是具有研發資質且投入研發費用、聘僱研發人員達一定水準的公司，企業所得稅率可從25%降低至15%，由於不少地區政府將當地高新技術企業數量視為政績，審查確實不嚴格，而且不少協助企業申請優惠的顧問公司，還打著「申請不到，不收費」的口號。

段士良表示，高新技術公司優惠從2008年開始以來，吸引不少台商躍躍欲試，但現階段中國大陸對高新技術企業的政策，已經轉為重質不重量，尤其從這次江蘇省公佈的名單，不少新能源、生物科技或光電企業，都屬大陸政府目前積極扶植的產業，若沒有真的研發投入，只是在帳務上技術性改變名目，一但被稅局識破，就算是鼓勵的產業，也一樣會面臨追稅的命運。

段士良提醒，申請到高新技術企業資格，不見得報稅時一定可以適用優惠，就算真的適用了，稅局之後審查也可以撤銷優惠追繳稅款；此外，如果中國大陸子公司有關聯交易，更要注意高新技術企業，在移轉訂價上同時隱含著應享有較高利潤，在集團財報上的有效稅率，很可能更不利，建議台商也應檢視集團整體有效稅率，以免顧此失彼。

台商 稅款

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