財政部所屬國營事業 加碼紓困減租
財政部今（2）日表示，疫情期間紓困再滾動加碼，財政部所屬的國營事業，包括台銀、土銀以及台灣菸酒公司，既有的出租不動產，將延長減租措施，即日起至2022年6月30日止，租金減收二成。
財政部表示，因應疫情影響，為減輕民眾負擔，財政部所屬國營事業的所有出租房舍及土地，皆減收二成租金，這項措施從去年1月起實施至今，截至今年6月底為止，累計租金減免戶數約2,000戶，減收金額約2.61億元。
財政部指出，本次宣布租金減收措施延長至明年6月30日，依各國營事業預估，從今年7月至明年6月之間，前述2,000戶受益戶，將會再減收金額約1.71億元，期望透過減輕承租人繳租壓力，協助相關企業及民眾渡過難關。
財政部表示，除了減租措施延長實施，假設承租戶當中，近期已經產生欠繳租金者，繳納期限也能延長，承租人繳款期限為今年5月至9月之間的租金，如果目前尚未繳交租金，將主動延長繳款期限至同年9月底。
財政部表示，凡是財政部所屬的國營事業，在租金延長繳納期間內，皆免計收違約金及遲延利息，承租人可以不必擔心。
財政部表示，因應本土疫情影響，配合全民防疫，並減輕民眾負擔，該部提出租金減收及繳納展延等二項措施，接下來會由各國營事業主動辦理，承租人不必特別提出提出申請。
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