死亡前一年匯款350萬給老婆買房 要列遺產課稅

南區國稅局最近查核一件遺產稅案，發現被繼承人在死亡前一年內，曾匯款350萬元給老婆，老婆旋即匯出作為購買不動產的頭期款。繼承人申報遺產稅時，沒有把這350萬元納入遺產申報，經國稅局通知，立即補報。

國稅局表示，補報時尚在遺產稅六個月的申報期內，因此不算漏報，免罰。

南區國稅局表示，依遺產及贈與稅法規定，配偶相互贈與的財產不計入贈與總額課徵贈與稅，配偶間贈與免課贈與稅。但死亡前兩年內贈與配偶的財產，則必須併入被繼承人遺產總額核算遺產稅。

國稅局講述詳細些指出，被繼承人死亡前兩年內贈與特定親屬之財產，應併入遺產課稅，特定親屬除配偶外，還包括直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母及該等親屬之配偶等。

但被繼承人死亡前兩年內贈與配偶財產，如其配偶先於被繼承人死亡，因其配偶關係於被繼承人死亡前已消滅，贈與配偶的財產免併入遺產課稅。