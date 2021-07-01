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109年度所得稅結算申報 綜所稅持平、營所稅大增

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
109年度所得稅結算申報已於110年6月30日順利完成，圖為財政部長蘇建榮視察國稅局。圖／財政部提供
109年度所得稅結算申報已於110年6月30日順利完成，圖為財政部長蘇建榮視察國稅局。圖／財政部提供

109年度所得稅結算申報已於110年6月30日順利完成，根據財政部財政資訊中心彙整各地區國稅局受理申報案件初步統計，截至110年6月30日的申報總件數及繳稅金額與上年度最終統計數比較，綜合所得稅件數較上(108)年度增加，稅收淨額與上年度相當；營利事業所得稅件數及總自繳稅額均較上年度增加。

財政部表示，今年綜合所得稅總申報件數652萬3508件，較上年度638萬6187件，增加13萬7321件，成長2.15%；稅收淨額1356.83億元，較上年度1353.81億元，增加3.02億元，增加0.22%。

營利事業所得稅總申報件數99萬0115件，較上年度96萬1241件，增加2萬8874件，成長3%；總自繳稅額4521.77億元，較上年度2961.79億元，增加1559.98億元，增加52.67%。另境外電商申報營利事業所得稅件數111件，申報應納稅額12.72億元。

營所稅申報自繳稅額大增52.67％，財政部初步分析有二大原因，一是去年因應新冠肺炎疫情，提供免辦理109年度營利事業所得稅暫繳措施，使部分稅收反映於今年申報的自繳稅額；二是上市(櫃)公司109年度整體獲利較上年度成長21.58%。

財政部表示，申報資料尚待進一步統整，申報總件數及繳稅金額須以最終統計資料為準。

所得稅 財政部

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