營所稅自繳稅額成長五成 財政部：暫繳回補所致

財政部今（1）日表示，初步統計109年度所得稅結算申報，截至6月30日，綜合所得稅總申報件數約652萬件，稅額1,356.83億元，與前一年大致持平；營利事業所得稅申報件數約99萬件，總自繳稅額4,521.77億元，稅額年增五成以上。

營所稅之所以成長這麼多，主因去年9月因應疫情免辦的營所稅暫繳稅額，在今年申報時回補，加上去年上市櫃公司獲利較前一年增加所致。

財政部表示，由於申報資料尚待進一步統整，申報總件數及繳稅金額須以最終統計資料為準。財政部統計處7月9日也將發布最新稅收統計，屆時也會有更清楚的說明。

初步統計，綜所稅總申報件數約652萬件，較上一年成長2.15%，稅收1356.83億元，成長0.22%。而今年受到疫情影響，財政部一度停止國稅局臨櫃報稅，加上多數民眾選擇網路報稅，採人工申報的件數較前一年減少近五成。

營所稅總申報件數99萬件，年增3%，總自繳稅額4,521.77億元，年增52.67%；此外境外電商申報營所稅件數共111件，申報應納稅額12.72億元。

財政部初步分析營所稅申報自繳稅額增加原因，主要是去年因應新冠肺炎疫情影響，提供免辦109年度營利事業所得稅暫繳措施，使部分稅收反映在今年申報的自繳稅額，加上上市櫃公司109年度整體獲利較上年度成長21.58%所致。