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欠稅大戶名單公告 榜首又是他
財政部今天公布欠稅大戶名單，件數共955件，欠稅金額達1,001.41億元，與去年公告資料相較，件數少1件，金額增加19.16億餘元。欠稅大戶多為老面孔，其中已故股市聞人黃任中家族透過紙上公司避稅被查獲，已連續12年蟬聯個人欠稅最大戶，累計欠稅金額超過52億元。
依據公告的名單，黃任中家族就包辦個人欠稅大戶一、二及第四名，還有不在前20大的成員，合計欠稅超過52.31億元。
營利事業方面，環亞大飯店欠稅24.73億元，持續成為最大欠稅企業戶；第二名為揚華科技，去年排第二博達科技則落到第三名；第四、第五名及第七名分別為松竹皇宮大酒店、紅頂酒家及金鼎大舞廳，皆為台中知名酒店金錢豹旗下企業。
財政部表示，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第34條第1項規定，於每年7月1日就個人累計欠稅逾新臺幣1000萬元或營利事業累計欠稅逾5000萬元之確定案件辦理公告，相關公告內容自109年7月1日至同年12月31日刊登於財政部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站6個月。
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