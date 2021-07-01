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欠稅大戶公布了！這個家族霸榜12年、欠稅逾50億元

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部今（1）日公布欠稅大戶名單。 （聯合報系資料庫）
財政部今（1）日公布欠稅大戶名單。 （聯合報系資料庫）

財政部今（1）日公布欠稅大戶名單，全國公告件數955件，金額約1,001.41億元，與去年公告資料相比，件數減少一件，金額增加19.16億元。欠稅大戶前20名多是熟面孔，其中已故股市聞人黃任中家族，在個人欠稅榜中就占了三個名次，榜上合計欠稅逾50.67億元，連續12年蟬聯個人欠稅最大戶。

財政部每年7月1日都會公告個人累計欠稅超過1,000萬元或營利事業累計欠稅超過5,000萬元的確定案件，公告內容包括欠稅人姓名或名稱、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額及欠稅人地址等，公告期間自當年度7月1日至12月31日，共計六個月，分別刊登於財政部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站。

賦稅署表示，整理各稅捐稽徵機關公告資料，包括企業及個人欠稅大戶仍多為「老面孔」，企業欠稅最大戶仍為環亞大飯店股份有限公司；個人欠稅最大戶仍為已故股市聞人黃任中之子黃若谷。

此外今年公告重大欠稅案件全國前20大案件（個人及營利事業），唯一擠進榜單的新面孔是「揚華科技股份有限公司」，欠稅12.3億元，甫入榜便空降全國欠稅第六名。

個人欠稅方面，黃任中家族包辦第一、第二以及第四名，合計欠稅超過50億元。黃任中之子黃若谷欠稅19.18億元居冠，稅目為遺產稅；黃任中欠稅19.05億元居次，稅目為綜合所得稅；黃任中的姐姐夏黃新平欠稅12.43億元，位列第四名。

此外個人欠稅第三名則為高雄的黃承志家族，主要欠稅稅目為遺產稅、綜所稅，欠稅14.93億元；第五名則是有「台灣蕈菌之父」之稱的林天財，欠稅11.56億元，稅目為贈與稅。

個人欠稅前20名幾乎不動如山，較去年僅新增台中金錢豹系列金鼎大舞廳負責人賴奎光，欠稅3.34億元，並擠下去年個人第20名李廷霖。

營利事業方面，環亞大飯店欠稅24.73億元，持續成為欠稅最大戶；第二名則為新進榜的揚華科技，欠稅12.3億元；第三名為博達科技欠稅11.75億元；第四、第五名分別為松竹皇宮大酒店欠稅11.44億元、紅頂酒家欠稅10.78億元，兩者皆為台中知名酒店金錢豹期下。

遺產稅 欠稅大戶

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