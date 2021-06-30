忙防疫忘了嗎？ 報稅最後一天還有4萬戶未申報
財政部表示，109年度所得稅結算申報將於今（30）日截止，財政部長蘇建榮今日前往台北國稅局信義分局、北區國稅局桃園分局關切報稅情形。財政部表示，截至昨日仍有約4萬多件綜所稅案件尚未完成報稅，國稅局今日加班收件，民眾在午夜12點前也可透過手機、網路進行申報。
蘇建榮今日前國稅局關切民眾報稅情形，並對民眾配合防疫，依國稅局同仁引導，完成量測體溫、佩戴口罩及酒精消毒等措施，依序完成臨櫃申報服務，表達感謝。
財政部說明，截至6月29日止，綜所稅已完成結算申報約634萬件（約占去年總申報件數638萬件之99.37%）；營利事業所得稅已完成結算申報約97萬件（已超過去年總申報件數96萬件），其中108年度未分配盈餘申報59萬件。
財政部進一步說明，109年度所得稅結算申報期限僅剩今天，請尚未申報的民眾把握最後時間善用手機、平板或電腦於今日24時前透過網路完成申報，採網路申報(含稅額試算線上或電話語音回復)退稅案件可於今年7月30日退稅。
另醫事人員如因投入防疫工作未能於今日完成申報者，可於今年8月2日前檢附執業執照，就近到國稅局辦理綜合所得稅申報。
財政部指出，透過網路申報系統下載資料如需更正（如調整所得額、扣除額、扶養親屬等），可先完成申報，待疫情趨緩後再洽戶籍所在地國稅局辦理更正。如有未申報所得，可依稅捐稽徵法第48條之1規定自動補報繳並加計利息，免予處罰。
另民眾受疫情影響而有繳稅困難者，可至「財政部稅務入口網」申請分期延期繳稅，也可於戶籍所在地國稅局上班時間內以電話申請，其延期期限及分期期數，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期1年，分期3年（36期）。
財政部再次呼籲，請尚未申報的民眾把握今天最後時間，並多加利用稅額試算服務或網路進行申報。如有申報問題，請到財政部各地區國稅局網站報稅專區，或利用電話、電子郵件或粉絲專頁洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言